РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 апр. Инфекционную больницу для больных коронавирусом в подмосковном Подольске оборудуют двумя дезинфекторами мощностью 5 тысяч литров каждый, через них будут подавать кислород вместе со сжатым воздухом в боксы, сообщается на сайте администрации округа.

Замглавы администрации Подольска по строительному комплексу Петр Гапонов рассказал о темпах строительства инфекционного отделения на базе Московской областной детской больницы в Бородине. Он отметил, что в беспрецедентно короткие сроки осуществляется перепрофилирование детской областной больницы в инфекционное отделение.

«Работа начата 16 марта, на сегодняшний момент на объекте работает 320 человек, которые занимаются выполнением работ по прокладке нового вентиляционного оборудования с обустройством 141 стационарной больничной койки и 41 места в реанимации. Устанавливают два дезинфектора мощностью 5 тысяч литров каждый, через которые будут подавать кислород вместе со сжатым воздухом в боксы», – сказал Гапонов.

Он отметил, что на каждом этаже монтируют отдельные вентиляционные шахты, красят помещения специальной краской, которая позволяет проводить санитарную обработку.

«Инженерно-технические системы готовы. Задача, которая стоит перед министерством строительного комплекса Московской области и руководством Подольской клинической больницы – завершить строительные работы до 5 апреля. Будет осуществлена поставка и сборка мебели, запустят инженерные системы. После этого объект будет готов к приему пациентов, – добавил Гапонов.

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