РИАМО - 2 апр. Распространяемая в СМИ информация о возможной вспышке пневмонии в столичном СИЗО №1 «Матросская тишина» является ложной, сообщается на официальном сайте управления ФСИН России по Москве.

Ранее СМИ сообщили о том, что в СИЗО №1 арестанты якобы массово жалуются на инфекцию с симптомами пневмонии, при этом лекарств им не дают, а врачей для помощи всем заключенным не хватает.

«На сегодняшний день случаев заболеваний ОРВИ и пневмонии среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных в следственных изоляторах Москвы не зарегистрировано», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что в СИЗО достаточно медицинского персонала, чтобы в случае чего оказать медицинскую помощь, в том числе в стационаре.

Кроме того, лекарств в больнице и аптеке учреждения достаточно. Медикаменты от родственников сейчас принимают по согласованию с начальниками филиалов МСЧ-77 ФСИН России.

В Москве за последние сутки выявили 595 новых случая заражения Covid-19, общее количество заболевших составляет 2475.

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Текстовая трансляция

2 АПРЕЛЯ

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