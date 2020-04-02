РИАМО (МЫТИЩИ) – 2 апр. Глава подмосковных Мытищ Виктор Азаров поблагодарил жителей округа за соблюдение режима самоизоляции.

«Благодарю всех, кто принял правильные решения, подстроился под новые реалии и выполняет меры предосторожности. Соблюдение режима изоляции – непростое испытание для всех. С пониманием отношусь, что привычный ритм жизни пришлось изменить. Причем почти у всех: дошколята не ходят в садик, школьники и студенты учатся дистанционно, сотрудники многих сфер работают удаленно. Количество машин и прохожих заметно уменьшилось на улицах округа», – написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что в связи с тем, что президент РФ заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в стране, многие сейчас задаются вопросом о продлении режима самоизоляции.

«Давайте подождем. Это решение согласовывается на региональном уровне, в зависимости от эпидситуации, совместно с правительством Москвы. Поскольку, как сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев: «Москва и Подмосковье – единое столичное пространство», – пояснил Азаров.

Глава Мытищ также отметил важность тех мер, которые необходимо предпринимать в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«В очередной раз напоминаю о важности элементарных мер: самоизолироваться, соблюдать дистанцию в полтора метра, если рядом есть люди, регулярно мыть руки и обрабатывать их антисептиком, не трогать лишний раз лицо. И самое важное – если вы почувствовали недомогание – немедленно обратитесь к врачу. Берегите себя и своих близких!» – заключил Азаров.