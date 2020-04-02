РИАМО – 2 апр. Более 400 миллионов рублей составил объем спекуляций на продажах медицинских масок в прошлом месяце, сообщает Газета.ru.

Эту цифру специалисты получили следующим образом: проанализировали совокупный объем предложения и переложили его на среднюю рыночную цену прошлых лет. Два года назад маска в среднем стоила 7,3 рубля, а в прошлом году – 8,7 рубля. Между тем, как сейчас за одну маску можно отдать 77,81 рубля.

«При этом крупные торговые сети и интернет-магазины не завышают цены, чаще всего этим занимаются перекупщики и небольшие фирмы», - говорится в сообщении.

Так, некоторые продавцы предлагают маски и по 750 рублей за штуку. Эксперты считают, что сайты с такими предложениями по цене нужно блокировать. В некоторых регионах России наблюдался дефицит медицинских масок.

Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в России составляет 3548 человек.

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Текстовая трансляция

2 АПРЕЛЯ

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- Медицинские маски подорожали почти в 9 раз по сравнению с прошлым годом. Средняя цена в этом году составила 77,81 рубля.

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