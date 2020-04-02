РИАМО – 2 апр. Свыше 50% жителей страны считают, что ситуация в России, как экономическая, так и с распространением коронавируса будет только ухудшаться, это показывают опросы, проводимые Всероссийским центром изучения общественного мнения, сообщил журналистам директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Опрос проводился дважды - 16 марта и 24-25 марта. Участие в нем могли принять граждане старше 18 лет. Погрешность ответов составляет не более 2%.

«Тех, кто полагает, что сейчас мы переживаем самые тяжелые времена, не так много - 14% (опрос 16 марта – ред.) и 18% (опрос 24-25 марта – ред.). Тех, кто считает, что худшее еще впереди, побольше - 55%, 57%. Оптимистов - тех, кто полагает, что самое тяжелое уже позади, - 17%, 19%», - сказал Федоров.

Он добавил, что доля тех, кто встревожен и полагает, что страна в кризисе и дальше будет только хуже, составляет 71% и 73% соответственно.

Он уточнил, что экономическое положение страны как хорошее оценивают 10% опрошенных, как плохое – 36%. При этом доминирующей оценкой осталось среднее состояние экономики страны – за него голоса отдали 48% респондентов.

Всего в России на сегодняшний день коронавирусной инфекцией заразились 3548 человек. Правительство страны ввело ряд мер для уменьшения последствий влияния Covid-2019 на экономику.

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Текстовая трансляция

2 АПРЕЛЯ

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