РИАМО - 2 апр. Столичные учащиеся чаще всего читают в библиотеке «Московской электронной школы» произведения Пушкина, Толстого, Крылова и Грибоедова, сообщается на официальном сайте мэра города.
Подборку самых востребованных произведений подготовили к Международному дню детской книги, который отмечается в четверг.
«Самым востребованным произведением школьной программы стал роман в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин». К нему обращались 42 953 раза. На втором месте — комедия Александра Грибоедова «Горе от ума», которую прочитали более 20 тысяч раз», - говорится в сообщении.
Больше 18 тысяч раз юные москвичи прочитали сборник «Лучшие басни для детей» Ивана Крылова и больше 12 тысяч раз - книгу «История России в рассказах для детей» Александры Ишимовой.
Спросом у молодежи пользуется и роман Льва Толстого «Война и мир», а также комедия Дениса Фонвизина «Недоросль» и пьеса Александра Островского «Гроза».
Кроме того, московские школьники достаточно часто читали романы «Отцы и дети» Ивана Тургенева и «Преступление и наказание» Федора Достоевского.
«Всего же в библиотеке «МЭШ» собрано более 240 произведений мировой художественной литературы, рекомендуемых школьникам. Прочитать их бесплатно можно с любого гаджета и вне зависимости от места проживания», — отметил представитель пресс-службы департамента информационных технологий города Москвы.
Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти на сайт uchebnik.mos.ru или скачать мобильное приложение под названием «Библиотека «МЭШ» для iOS или Android.
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