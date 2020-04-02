РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 апр. Сотрудники Балашихинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали двоих 36-летних жителей Москвы, похитивших из торгового зала магазина две кофемашины стоимостью более 90 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

При совершении кражи злоумышленники заранее взяли с собой большую сумку, обшитую специальным материалом, который, как считали мужчины, способен заглушить сигнал противокражных устройств. Они положили в нее кофемашины стоимостью свыше 90 тысяч рублей, но их действия заметили сотрудники магазина и нажали «тревожную кнопку».

«На место прибыла группа задержания Балашихинского отдела вневедомственной охраны. Мужчины были задержаны и переданы сотрудникам полиции. По данному факту проводится проверка», - говорится в сообщении.