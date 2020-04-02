РИАМО - 2 апр. На портале «Добродел» начался сбор предложений по ремонту муниципальных и региональных дорог в 2021 году, на голосование выставили более 51,5 тысяч дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Проголосовать можно по ссылке.

«Ежегодно порядка 25% от всей программы ремонта автомобильных дорог формируется жителями в ходе голосования на портале «Добродел» — в этом году по просьбам жителей отремонтируют более 360 дорог», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Гержик добавил, что дороги, которые наберут наибольшее количество голосов, будут выставлены на последующее голосование. Жители Подмосковья могут проголосовать до 31 мая.

В сборе предложений могут поучаствовать те пользователи, которые зарегистрированы на портале «Госуслуги». Один человек может оставить голос за один участок. Для предложения участка на ремонт пользователю необходимо указать точку на интерактивной карте.

Пользователь также может приложить фото и оставить свои комментарии. По результатам сбора предложений участки, которые получат наибольшее количество голосов, включат во второй этап голосования.

Жители Подмосковья участвуют в формировании программы ремонта дорог начиная с 2017 года. Благодаря поддержке жителей за три года было отремонтировано свыше 1,3 тысячи дорог, то есть более 1,8 тысячи километров.

Программа ремонта автомобильных дорог на 2020 год размещена на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.