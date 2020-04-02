РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 апр. Около 2 тысяч новых уличных светильников установят в микрорайонах Балашихи в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Работы будут выполнены в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Светлый город».

«Более 1,3 тысячи фонарных столбов планируют установить в Балашихе в 2020 году. Также в округе заменят около 2 тысяч уличных светильников. Всего модернизируют 36,5 километра линий электросетей», - говорится в сообщении.

Новые фонари появятся в микрорайонах Железнодорожный, Керамик, Заря, Авиаторов, ЦОВБ, Сакраменто, на Московском бульваре, шоссе Энтузиастов, улице 40 лет Победы и других.