РИАМО - 2 апр. В дни всеобщей самоизоляции количество транспорта в Москве уменьшилось, благодаря чему в столичном воздухе наблюдается заметное снижение концентрации загрязняющих веществ, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«По данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы ГПБУ «Мосэкомониторинг», вблизи автотрасс концентрации оксида углерода и диоксида азота оказались на 30% ниже, чем в аналогичный период весной 2019 года, а оксида азота и взвешенных частиц РМ10 – на 40-50%», - сказал собеседник агентства.

Снижение выбросов от автотранспорта хорошо прослеживается в часы пик. В обычные дни отмечается два пика концентраций – утренний и вечерний. В понедельник и вторник, 30 и 31 марта, колебания уровня загрязнения воздуха в течение всего дня были незначительными.

По данным столичного Дептранса, на этой неделе интенсивность движения личного автотранспорта снизилась примерно на 50%.

«Концентрации оксида углерода в часы пик вблизи автотрасс ниже обычных в среднем в 1,5 раза, оксида азота – в 2,1 раза. Снижение уровня загрязнения воздуха отмечается также на жилых территориях. Средние концентрации по сравнению с обычными рабочими днями весны 2019 года снизились на 30-50%», - добавил собеседник агентства.

Помимо объема выбросов, на уровень загрязнения воздуха влияют погодные условия. На этой неделе погода в Москве способствовала рассеиванию вредных веществ в атмосфере.

В целом, по данным «Мосэкомониторинга», средние концентрации загрязняющих веществ в столичном воздухе соответствуют установленным нормативам.

В настоящее время общее число зараженных коронавирусом в России составляет 3548 человек. На территории многих субъектов РФ действует режим обязательной самоизоляции, в том числе в Москве.

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