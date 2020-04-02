РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 апр. В жилом комплексе «Датский квартал» в Мытищах завершилась поставка лифтового оборудования для третьего корпуса, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

В настоящий момент ведутся подготовительные работы перед монтажом техники. Одновременно с этим на секциях №№1, 2, 3 и 4 корпуса осуществляется облицовка фасада плиткой. Застройщиком объекта является ГК ФСК.

«В настоящий момент на объекте работают 396 человек. Данное количество рабочих полностью обеспечивает ход работ, которые осуществляются в соответствии с производственным графиком. Проектом предусмотрено пять жилых корпусов, общеобразовательная школа, детские сады, игровые и спортивные площадки, а также коммерческая инфраструктура», - сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

В первых двух секциях идет монтаж стояков внутренней системы холодного и горячего водоснабжения. А в четвертом корпусе полностью завершили работы по устройству монолитных конструкций на секциях №№1-6.

«В секциях №№7-8 возведены железобетонные конструкции первых 17 этажей здания. В пятом корпусе установлены промежуточные лестничные площадки и железобетонные конструкции лестничных маршей на всех этажах секций №№1-3, а также №№6-11. Сейчас ведутся подготовительные работы по устройству кладки наружных и внутренних стен», - отмечается в сообщении.