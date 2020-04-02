РИАМО - 2 апр. Тело мужчины нашли в подъезде дома поселка Красково городского округа Люберцы, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции знакомый убитого 1986 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что данное преступление было совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».