РИАМО - 2 апр. Более половины заболевших в Москве за сутки - люди, чей возраст составляет менее 45 лет, среди них есть дети, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«Почти 46% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% – от 46 до 65 лет и еще около 15% - старше 65 лет, причем 6% из них старше 80 лет», - говорится в сообщении.

Еще 6% из числа заболевших - это дети.

На данный момент в столице подтверждено 595 новых случаев заражения Covid-19. Всего в городе зафиксировано 2475 случаев заболевания. За сутки выздоровели 25 пациентов. Всего от инфекции вылечились 140 человек.

В Москве введен режим всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Горожан просят не покидать свои квартиры и выходить на улицы только в случае крайней необходимости.

Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в России составляет 3548 человек.

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Текстовая трансляция

2 АПРЕЛЯ

- Метро начали обрабатывать генераторами горячего воздуха

- Владимир Путин выступит с новым обращением к нации после 16:00 - ТАСС.

- ФСИН опровергает данные о вспышке пневмонии в «Матросской тишине». В СИЗО достаточно медицинского персонала и лекарств.

- Воздух в Москве заметно очистился благодаря всеобщей самоизоляции. Снижение выбросов от автотранспорта хорошо прослеживается в часы пик.

- Медицинские маски подорожали почти в 9 раз по сравнению с прошлым годом. Средняя цена в этом году составила 77,81 рубля.

- Минздрав РФ порекомендовал хоронить жертв коронавируса в закрытых гробах. Для погребения родственникам нужно будет предоставить медицинское свидетельство о смерти с указанием диагноза.

- Все футбольные матчи в России приостановили до лета.

- В России подтвержден еще 771 случай заболевания коронавирусом. В Москве выявили 595 больных, в Подмосковье - 43.



- Всероссийскую перепись населения могут перенести из‑за коронавируса. Пока точные сроки проведения переписи неизвестны.

- Полиция выявила более 1,2 тыс нарушителей режима самоизоляции в России. В отношении них составлены административные протоколы.

- Еще трое человек с коронавирусом скончались в Москве. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.