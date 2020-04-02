РИАМО - 2 апр. В Москве согласовали семь проектов планировки реконструкции и строительства газопроводов среднего и низкого давления общей протяженностью более семи километров, говорится в сообщении пресс-службы комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Работы проведут в пяти округах Москвы: Центральном, Юго-Западном, Северо-Восточном, Северо-Западном и Западном.

«Так, в Центральном округе Москвы реконструкцию газопровода проведут по двум адресам: Якиманская набережная, 2, корпус 1, и по улице Радио. Протяженность первого участка составит 320 метров. Площадь подготовки ППТ — 1,79 гектара. На улице Радио протяженность реконструируемых сетей составит 1550 метров. Площадь подготовки ППТ — 3,62 гектара», - говорится в сообщении.

На северо-востоке столицы газопровод будет вынесен из зоны строительства эстакад, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро «Владыкино». Общая длина трассы газопровода составит 1061 метр. Площадь подготовки ППТ — 6 гектаров.

Газопровод длиной 50 метров появится на юго-западе Москвы по адресу: улица Нагорная, владение 10, корпус 2А. Кроме того, на юго-западе столицы проведут реконструкцию газопровода протяженностью 734 метра по адресу Севастопольский проспект, 28 - 42, корпус 1.

На западе Москвы по Аминьевскому шоссе реконструируют газопровод среднего давления. Его протяженность составит 1,3 тысячи метров, а площадь подготовки ППТ – 1,84 гектара.

На северо-западе Москвы к районной тепловой станции «Тушино-3» проложат газопровод на улице Василия Петушкова. Общая протяженность трассы проектируемого газопровода – 1,5 тысячи метров, площадь подготовки ППТ – 2,94 гектара.

Проекты вынесут на публичные слушания.