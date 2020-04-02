РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 апр. Более 900 сотрудников управляющих компаний Подольска задействованы в уборке и дезинфекции подъездов многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В Подольске ежедневно проводятся уборка и дезинфекция подъездов. В управляющих компаниях для проведения этой работы задействовано 905 человек. Тем компаниям, которые отстают или в рамках проверочных мероприятий к ним есть замечания, рекомендуют привлекать клининговые компании или дополнительных работников для улучшения качества дезинфекции. По решению главы округа Николая Пестова, в отдельных многоквартирных домах и подъездах дополнительно будет произведена дезинфекция и по муниципальному контракту, из резервного фонда ЧС для этих целей выделены средства», - говорится в сообщении.

В качестве мониторинга над управляющими компаниями отдел муниципального жилищного контроля осуществляет проверочные мероприятия в ежедневном режиме. Горячая линия комитета по ЖКХ администрации округа принимает заявки по вопросам дезинфекции подъездов и мест общего пользования: 8(496)755-57-93 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00), 8(916)565-96-15 (круглосуточно).