РИАМО - 2 апр. Компания «Аэроэкспресс» продлила срок действия уже купленных абонементов, у которых на 31 марта остались неиспользованные поездки, говорится в пресс-службе компании.

Так, продлено действие 1,3 тысячи абонементов, а также порядка 25 тысяч электронных билетов, купленных с 1 февраля.

«Все пассажиры, заранее купившие билеты онлайн по тарифам «Стандарт», «Бизнес», «Туда-обратно», «Парный», «Парный. Туда-обратно», «Группа», «Группа. Туда-обратно» и не воспользовавшиеся ими в связи с отменой запланированной поездки, смогут воспользоваться билетами до конца года в любую удобную дату», - говорится в сообщении.

Также в компании пообещали вернуть полную стоимость за билеты, если пассажир захочет их сдать. Для этого нужно обратиться в кассы «Аэроэкспресса» на Киевском вокзале до 31 декабря.

В «Аэроэкспрессе» усилены меры профилактики во всех поездах и терминалах. Персонал первой линии обеспечен средствами индивидуальной защиты, ведется строгий контроль за состоянием здоровья сотрудников компании.