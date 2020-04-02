РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 апр. Депутаты подмосковных Люберец утвердили проведение заседаний дистанционным способом на время режима повышенной готовности в Подмосковье в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщила «РИАМО в Люберцах» депутат Мария Фомичева.

Заседание совета депутатов прошло в Люберцах в четверг.

«Принято решение о проведении заседаний совета депутатов городского округа Люберцы в дистанционной форме в период действия на территории Московской области режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина), чрезвычайного или военного положения в целях рассмотрения вопросов, проектов документов, требующих безотлагательного рассмотрения советом депутатов», - сказала Фомичева.

Она добавила, что повестку заседания будут рассылать заранее вместе с необходимыми документами.