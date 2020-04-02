РИАМО - 2 апр. На 44 электронных табло на 24 станциях Московских центральных диаметров транслируются напоминания о важности соблюдения безопасной дистанции с другими пассажирами в условиях распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

«Сообщение «Держите дистанцию» беспрерывно информирует пассажиров на Белорусско-Савеловском диаметре: Одинцово, Кунцевская, Тестовская, Беговая, Савеловская, Лианозово, Новодачная, Водники, Хлебниково, Шереметьевская, Лобня», – говорится в сообщении.

Также информацию о важности социальной дистанции запустили на Курско-Рижском диаметре на станциях: Аникеевка, Красногорская, Павшино, Каланчевская, Калитники, Текстильщики, Дмитровская, Перерва, Москворечье, Бутово, Щербинка, Тушинская, Битца. В общей сложности сообщения транслируют на 44 табло МЦД.

Начиная с 30 марта, на станциях МЦД и МЖД звучат аудиосообщения, в которых пассажирам рекомендуется держать дистанцию с другими людьми на станциях и в поездах. Перед кассами и билетными автоматами нанесена спецразметка.

Благодаря разметке, все пассажиры, которым нужно оформить проездные, находятся на расстоянии полтора-два метра друг от друга.

В связи с распространением коронавируса ЦППК пристально следит за обеспечением чистоты и соблюдением санитарных норм в электропоездах. Компания убедительно просит пассажиров, которые вынуждены пользоваться общественным транспортом, держать дистанцию друг от друга, чаще мыть руки с мылом и не трогать лицо.

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Текстовая трансляция

2 АПРЕЛЯ

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