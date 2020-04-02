РИАМО - 2 апр. Граждане, которые скончались от коронавирусной инфекции, будут похоронены в закрытых гробах в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ, сообщает РБК.

«В соответствии с новыми рекомендациями Минздрава в случае смерти человека в результате инфекции, вызванной Covid-19, захоронение тела производится в закрытом гробу», — сказал представитель столичного ГБУ «Ритуал».

Кроме того, при оформлении заказа на оказание ритуальных услуг нужно будет предъявить копию медицинского свидетельства о смерти, так как в отличие от обычного свидетельства в этой справке будет указан диагноз покойного.

За минувшие сутки в Москве зафиксировали 595 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных составляет 2475 человек.

Общее число инфицированных Covid-19 в России на данный момент составляет 3548 человек. Заболевшие зарегистрированы в 76 регионах страны.

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Текстовая трансляция

2 АПРЕЛЯ

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- Владимир Путин выступит с новым обращением к нации после 16:00 - ТАСС.

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- Медицинские маски подорожали почти в 9 раз по сравнению с прошлым годом. Средняя цена в этом году составила 77,81 рубля.

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