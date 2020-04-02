РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 апр. С 24 по 30 марта сотрудники ГИБДД Подольска выявили и пресекли 472 нарушения правил дорожного движения водителями и пешеходами, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Подольску.

«С 24 по 30 марта при проведении профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма в Подольске выявили и пресекли 472 нарушения ПДД, произошло 146 ДТП, пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекторы выявили 132 нарушения водителями правил остановки и стоянки транспортных средств. За неправильную парковку с улиц городского округа эвакуировали 43 автомобиля, сумма назначенных штрафов составила 168 тысяч рублей.

На 399 нарушителей правил дорожного движения наложены штрафные санкции, на 73 нарушителей составили административные протоколы, вынесли 7 постановлений об административном расследовании.