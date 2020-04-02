РИАМО - 2 апр. Столичные спасатели три часа уговаривали человека спуститься с опор Крымского моста и не прыгать в воду, операция по спасению завершилась в 02:30, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 апреля.

«В 23:31 вахтенный дежурный поисково-спасательной станции «Крымский мост» Владимир Майоров заметил, как на вершине одной из опор Крымского моста появился человек. Немедленно была объявлена тревога. К месту происшествия вышел спасательный катер с дежурной сменой на борту в составе Дмитрия Побирохина и Сергея Селиванова», - говорится в сообщении.

Также на место инцидента выехали расчеты ПСО №203 и пожарной части 113. Спасатели и пожарные около трех часов уговаривали неизвестного мужчину спуститься с опоры моста.

На воде все это время нес дежурство катер станции «Крымский мост». Он курсировал по реке для того, чтобы обеспечить безопасность возможного падения человека.

«В 02:33 спасательная операция благополучно завершена. Благодаря оперативности московских пожарных и спасателей спасена жизнь человека», - заключается в материале.