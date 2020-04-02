РИАМО - 2 апр. Число прощающихся на похоронах в Москве необходимо по возможности сократить до минимума во избежание распространения коронавирусной инфекции, сообщается в Instagram-аккаунте ГБУ «Ритуал».

В настоящий момент учреждение работает в штатном режиме. Проводятся как захоронения, так и кремации — прекращение деятельности учреждения недопустимо.

«Мы с уважением и пониманием относимся к сложному периоду в жизни людей, которые потеряли близкого человека. Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем воздерживаться от массовых церемоний прощания, а также использовать средства индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.

В соответствии с новыми рекомендациями Минздрава, если человек умер в результате заражения коронавирусом, то его похоронят в закрытом гробу.

По данным на четверг, общее число заразившихся Covid-2019 в Москве достигло 2475 человек.

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2 АПРЕЛЯ

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