РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 апр. Часть медицинских объектов Балашихи перепрофилируют под возможное размещение больных коронавирусом, сообщил глава Балашихи Сергей Юров.

В Балашихе подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом. 600 человек - под особым наблюдением. Это те, кто прилетел из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, а также контактировал с подтвержденными больными.

«В соответствии с поручением губернатора, мы готовимся к тому, чтобы обеспечить жителей, если это потребуется, необходимой медицинской помощью. На данный момент в структуре Балашихинской областной больницы всего 80 инфекционных коек в 2 отделениях. Мы понимаем, что в случае развития эпидемии этого может быть недостаточно», - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что именно поэтому совместно с правительством Московской области и министерством здравоохранения региона принято непростое решение по дополнительному перепрофилированию части медицинских объектов округа под возможное размещение больных коронавирусом.

Одним из медучреждений округа, которое будет перепрофилировано под размещение больных коронавирусом, станет Балашихинский родильный дом в Саввине. Здесь будут оказывать помощь беременным пациенткам, которые инфицированы коронавирусной инфекцией, а также соматическим больным всех возрастов с подозрением или наличием данной инфекции.

Вся амбулаторная помощь и скрининговые исследования для женщин будут осуществляться в полном объеме в прежнем режиме, на родоразрешение женщин будут отправлять в Московский областной перинатальный центр Балашихи, а также другие родильные дома региона.

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