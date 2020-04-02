РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 апр. Полицейские Подольска за неделю получили более 1,8 тысячи заявлений от граждан о происшествиях и преступлениях, возбуждено 46 уголовных дел, в том числе по 11 тяжким преступлениям, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Подольску.

«С 24 по 30 марта в дежурную часть УМВД России по городскому округу Подольск поступило 1 818 сообщений и заявлений от граждан о происшествиях и преступлениях. За это время было раскрыто два факта причинения тяжкого вреда здоровью, один факт мошенничества, шесть преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков», – говорится в сообщении.

Также за неделю на территории округа сотрудники полиции провели рейды по выявлению незаконно проживающих иностранных граждан. Всего проверили 97 мест их концентрации, по результатам рейдов составили 118 административных протоколов.

Помимо этого, за нарушение миграционного законодательства полицейские наложили штрафы на общую сумму 237 тысяч 800 рублей. По материалам сотрудников полиции судами вынесено 21 решение об административном выдворении иностранных граждан за пределы РФ и принято 115 решений о неразрешении въезда в РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства.