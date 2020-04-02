РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 апр. Жители подмосковных Люберец могут посмотреть в апреле спектакли театра имени Вахтангова онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Посмотреть онлайн-трансляции спектаклей в театре имени Вахтангова можно до 10 апреля на официальном сайте абсолютно бесплатно. Для этого нужно нажать надпись «Приобрести пин-код» рядом с каждым названием спектакля», - говорится в сообщении.

В четверг в 19:00 состоится показ спектакля «Мнимый больной», 4 апреля в 19:00 - «Люди как люди». Пятого апреля в 19:00 покажут запись спектакля «Маскарад», а 7 апреля в 19:00 - «Мадемуазель Нитуш».

Театр имени Вахтангова успешно развивает онлайн-трансляции уже около семи лет. Только сейчас, временно, в расписании произошли изменения: вместо выходов в прямой эфир с Основной сцены на Арбате театр стал показывать записи спектаклей.