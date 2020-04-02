РИАМО - 2 апр. В Подмосковье и столице на грядущих выходных погода будет соответствовать апрельской норме, максимальная температура воздуха днем составит плюс 10 градусов, а ночью столбик термометра поднимется до плюс 3 градусов, сообщила в четверг РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В субботу мы будем находиться в теплом секторе одного из атлантических циклонов. Местами может приниматься небольшой дождь. Температура в ночные часы слабоположительная – порядка плюс 1 – плюс 3 градусов, дневная температура будет повышаться до 8-10 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду», - сказала Позднякова.

Она отметила, что 5 апреля Московский регион пересечет холодный атмосферный фронт, поэтому будет поступать более прохладный воздух, при этом осадков не ожидается. Ночная температура прогнозируется около 0 градусов, а днем будет на пару градусов ниже, чем 4 апреля, то есть примерно плюс 6-8 градусов.

По ее словам, названные температурные значения вполне соответствуют апрельским данным.