РИАМО - 2 апр. Два земельных участка для строительства храмов выделено в поселении Кленовском в деревнях Зыбино и Коротыгино в новой Москве, говорится в сообщении пресс-службы комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

В деревне Зыбино на площади 0,5 гектара построят объект площадью 3 тысячи квадратных метров.

«В деревне Коротыгино выделена территория площадью 1,93 гектара, одобрена суммарная поэтажная площадь объекта – 3860 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Земельные участки в настоящее время свободны от застройки. Теперь данные проекты отправят на публичные слушания.