РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 апр. Жители подмосковных Люберец могут пройти опрос на интернет-портале «Добродел», касающийся необходимости размещения в округе объектов малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«На портале «Добродел» проходит опрос: «Каких объектов малого и среднего бизнеса не хватает в вашем районе?». Жители городского округа Люберцы могут присоединиться к опросу и рассказать, каких предприятий и организаций не хватает в округе. Среди сфер, которые представлены на выбор граждан: общественное питание, бытовое обслуживание, индустрия красоты и прочее», - говорится в сообщении.

Для участия необходимо авторизоваться на сайте dobrodel.mosreg.ru и ответить на 9 вопросов. Онлайн-опрос продлится до 27 мая.

Данный мониторинг поможет понять, где необходимо разместить объекты для создания более комфортной инфраструктуры.