РИАМО - 2 апр. В нерабочую неделю на вынужденный отдых отправились в основном преподаватели, бухгалтеры, юристы, а также административный персонал, всего не работают 12,7 миллиона россиян, пишет в четверг газета «Известия».

Данные расчеты произвели аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. При проведении анализа не учитывались те сотрудники, которые трудятся по совмещению и договорам гражданско-правового характера. Данные верны, если работу прекратили все фирмы и учреждения за исключением тех, что отмечены в указе президента РФ о нерабочей неделе.

«Затраты работодателей на сохранение зарплат составят порядка 123,6 миллиарда рублей. Больше всего ушедших на каникулы сотрудников в сфере образования, бухгалтерии, юриспруденции и консалтинга, а также среди административного персонала», - говорится в статье.

Работники образования составляют большую часть ушедших на вынужденные каникулы специалистов – порядка 4,7 миллиона человек. На втором месте те, кто трудится в профессиональной, научной и технической деятельности, затем идут административный персонал, занятые в производстве наземного, водного и воздушного транспорта, кроме машин, сотрудники непродовольственной оптовой торговли.

Эксперты отметили, что наибольшие шансы потерять работу у специалистов, которые трудятся в профессиональной, научной и технической деятельности, то есть аналитики, бухгалтеры, консультанты, юристы, исследователи и так далее. Высокий риск быть уволенным также у тех, кто занимается непродовольственной торговлей и занят в гостинично-ресторанном бизнесе.

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2 АПРЕЛЯ

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