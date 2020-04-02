РИАМО - 2 апр. Свыше 4 тысяч тестов на наличие коронавирусной инфекции провели в Вооруженных силах России, в настоящий момент развернуто 15 мобильных комплексов по обнаружению Covid-19, сообщает Газета.ru.

«Проведено 4187 тестирований. Случаев заражения Covid-19 нет», – говорится в сообщении.

На данный момент в Вооруженных силах РФ действует девять оперативных групп по мониторингу санитарно-эпидемиологической обстановки. Развернуто 15 мобильных комплексов по обнаружению коронавируса.

В России число заразившихся коронавирусом, по данным на четверг, увеличилось на 771 человека и составило 3548 человек. За весь период выздоровели 235 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

2 АПРЕЛЯ

- Метро начали обрабатывать генераторами горячего воздуха

- Владимир Путин выступит с новым обращением к нации после 16:00 - ТАСС.

- ФСИН опровергает данные о вспышке пневмонии в «Матросской тишине». В СИЗО достаточно медицинского персонала и лекарств.

- Воздух в Москве заметно очистился благодаря всеобщей самоизоляции. Снижение выбросов от автотранспорта хорошо прослеживается в часы пик.

- Медицинские маски подорожали почти в 9 раз по сравнению с прошлым годом. Средняя цена в этом году составила 77,81 рубля.

- Минздрав РФ порекомендовал хоронить жертв коронавируса в закрытых гробах. Для погребения родственникам нужно будет предоставить медицинское свидетельство о смерти с указанием диагноза.

- Все футбольные матчи в России приостановили до лета.

- В России подтвержден еще 771 случай заболевания коронавирусом. В Москве выявили 595 больных, в Подмосковье - 43.



- Всероссийскую перепись населения могут перенести из‑за коронавируса. Пока точные сроки проведения переписи неизвестны.

- Полиция выявила более 1,2 тыс нарушителей режима самоизоляции в России. В отношении них составлены административные протоколы.

- Еще трое человек с коронавирусом скончались в Москве. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.