РИАМО - 2 апр. В четверг снизилось количество пассажиров в общественном транспорте столицы, лидируют по данным показателям московское метро, наземный транспорт и пригородные электрички, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Данные предоставлены на 10:00 четверга по московскому времени.

«Дороги в Москве сегодня стали свободнее на 86%, чем три недели назад», – отмечается в материале.

Число пассажиров в столичной подземке снизилось на 84%, на наземном пассажирском транспорте наблюдается снижение на 75%. Пригородными электричками пользовались на 67% меньше.

Кроме того, снизилось число использования такси, а также каршеринга (по 63%).

Наблюдается общее снижение количества личного транспорта на 64%. Число ДТП снизилось на 89%. На 82% уменьшилось количество поездок на автобусах из области.

Данные предоставлены в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Снижение пассажиропотока связано с введением на территории города режима самоизоляции для всех граждан. Данные меры направлены на снижение распространения новой коронавирусной инфекции.

На данный момент в России зафиксировано 3548 случаев заражения Covid-2019.

Текстовая трансляция

2 АПРЕЛЯ

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