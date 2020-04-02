РИАМО - 2 апр. Редакция журнала «Театрал» запустила новую рубрику «АртСовет», в которой известные люди – театральные и не только – поделятся с читателями своими рецептами стоп-хандры во время тотальной самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы журнала.

Знаменитости расскажут, как сделать карантин временем новых возможностей, организовать свою жизнь, что посмотреть, послушать и почитать в Сети, чем поддержать близких. Первым героем рубрики стал актер театра и кино, народный артист России Александр Филиппенко.

«В дни карантина я все больше думаю о том, что будет после того, как изоляция закончится. Каковы будут наши взаимоотношения со зрителем? А вдруг он отвыкнет от живого театра? Вдруг останется только онлайн? Я с интересом слежу за тем, что происходит в Театре на Малой Бронной, смотрю трансляции прекрасного Театра Вахтангова, но понимаю, что ко всем технологическим нововведениям следует относиться очень аккуратно», - сказал Филиппенко.

Он отметил, что одно дело, когда спектакль записывают с единственной точки, только лишь фиксируя его, и совершенно другое – когда записи посвящаются целые дни. Телетеатр, онлайн-театр и живой театр, рождающийся в присутствии зрителя, – это совершенно разные жанры.

«Так случилось, что все мы сейчас вынуждены оставаться дома. Но это не повод отчаиваться. С полок смотрит столько замечательных книг! Я читаю и готовлю идеи для будущих выступлений. Думаю о том, что сейчас носится в воздухе, с чем выходить к зрителю. Сегодня многие тянутся к стихам: люди устали от первого слоя ассоциаций, им хочется образного мышления», - добавил актер.

По его словам, лучшим лекарством является смех. Он также вспомнил цитату: «Из всех телесных движений, потрясающих душу и тело вместе, смех есть самое здоровое».

«Но еще один очень действенный способ помочь самому себе – это поддержать других. Сегодня поддержка особенно необходима благотворительным фондам, которые вынуждены закрываться, сокращать сотрудников. Если бы каждый из нас выбрал один фонд, которому доверяет, и перечислил в него хотя бы 30 рублей в месяц, это была бы реальная помощь. Важно помнить, что ты действительно можешь помочь…» - заключил Филиппенко.

В проекте «АртСовет» также приняли участие Юлия Пересильд, Юлия Рутберг, Алексей Франдетти и другие деятели культуры. Послушать их #АртСоветы можно по ссылке.

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Текстовая трансляция

2 АПРЕЛЯ

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