РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 апр. Житель подмосковного Подольска, который переболел коронавирусом, выписался из больницы в удовлетворительном состоянии, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«На 1 апреля один ранее больной житель городского округа Подольск был выписан в удовлетворительном состоянии из больницы округа. Однако за минувшие сутки число лиц, находящихся под врачебным контролем дома, значительно увеличилось: это на сегодня 347 человек, большинство из них прибыло из зарубежных стран, 60 из них – лица, которые были в контактах. Так что обстановка продолжает оставаться напряженной, и в этой связи я благодарен всем жителям округа, которые строго относятся к соблюдению рекомендаций и находятся дома», – сказал глава округа Николай Пестов.

Списки граждан, которые приехали из-за рубежа, незамедлительно передаются в органы внутренних дел для обеспечения контроля соблюдения ими режима нахождения на дому. Также списки адресов находящихся под медицинским наблюдением граждан передаются в управляющие компании – им в помощь заключены дополнительные договоры с клининговыми организациями, чтобы в первоочередном порядке проводить внеплановую генеральную уборку и дезобработку подъездов.

Также работы на территории Московской областной детской больницы, которую перепрофилируют в филиал Подольской городской клинической больницы под инфекционное отделение, будут завершены до конца текущей недели. Это позволит развернуть в случае необходимости дополнительно 140 коек и 40 реанимационных мест.

Текстовая трансляция

2 АПРЕЛЯ

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