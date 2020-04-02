РИАМО - 2 апр. В 2020 году россияне могут потратить от 1 до 3 триллионов рублей накоплений из-за сложной экономической ситуации, вызванной распространением коронавируса, пишет в четверг газета «Известия».

Такой прогноз сделали эксперты Национального рейтингового агентства (НРА) и «БКС Премьер».

«В этом году россияне могут потратить из своих сбережений наличными от 1 до более чем 3 триллионов рублей — то есть от 10 до 50% всех средств, которые граждане сегодня держат «под матрасом». Раскупорить «кубышку» людей заставят экономическая ситуация, снижение доходов и рост безработицы, вызванные эпидемией коронавируса», — говорится в материале.

В последние годы доля наличных сбережений россиян сохранялась на уровне примерно 26% (26,3% в декабре прошлого года), причем порядка 19% приходилось на рубли. В 2019 году россияне дополнительно отложили на черный день более чем 2,1 триллиона рублей.

Эксперты прогнозируют существенный рост безработицы — до 6-8%. Кроме того, могут снизиться и располагаемые доходы населения в целом. Реальные располагаемые доходы населения в этом году могут упасть на 2-4%, а совокупное снижение российской экономики может составить 2,5-2,8%.

Сложившиеся условия окажутся достаточным фактором для того, чтобы даже граждане с высокой склонностью к сбережению перешли к вынужденному использованию накопленных ресурсов.

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