РИАМО – 2 апр. Достоверная информация о новой коронавирусной инфекции, количестве зараженных, а также о симптомах и профилактике заболевания в постоянном режиме обновляется на сайте стопкоронавирус.рф.

На сайте можно узнать симптомы коронавирусной инфекции и пути ее передачи, почитать советы по профилактике, а также ознакомиться с рекомендациями для туристов, которые возвращаются в Россию из-за рубежа.

Также на данном сайте можно узнать последние новости о распространении инфекции и мерах по борьбе с ней. Здесь же опубликованы ресурсы, которые помогут провести время дома с пользой.

Для тех, кто привык получать информацию из соцсетей, создана группа во «ВКонтакте»: https://vk.com/covid19, где можно найти статистику по заболеванию, свежие новости и флешмобы для тех, кто добросовестно соблюдает режим самоизоляции. Аналогичная группа работает в «Одноклассниках»: https://ok.ru/stopcoronavirusrf.

Официальный инфоканал по коронавирусной инфекции в Telegram находится по ссылке: https://t.me/stopcoronavirusrussia.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день болезнь зафиксирована по всему миру, в том числе и в России.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

2 АПРЕЛЯ

- Метро начали обрабатывать генераторами горячего воздуха

- Владимир Путин выступит с новым обращением к нации после 16:00 - ТАСС.

- ФСИН опровергает данные о вспышке пневмонии в «Матросской тишине». В СИЗО достаточно медицинского персонала и лекарств.

- Воздух в Москве заметно очистился благодаря всеобщей самоизоляции. Снижение выбросов от автотранспорта хорошо прослеживается в часы пик.

- Медицинские маски подорожали почти в 9 раз по сравнению с прошлым годом. Средняя цена в этом году составила 77,81 рубля.

- Минздрав РФ порекомендовал хоронить жертв коронавируса в закрытых гробах. Для погребения родственникам нужно будет предоставить медицинское свидетельство о смерти с указанием диагноза.

- Все футбольные матчи в России приостановили до лета.

- В России подтвержден еще 771 случай заболевания коронавирусом. В Москве выявили 595 больных, в Подмосковье - 43.



- Всероссийскую перепись населения могут перенести из‑за коронавируса. Пока точные сроки проведения переписи неизвестны.

- Полиция выявила более 1,2 тыс нарушителей режима самоизоляции в России. В отношении них составлены административные протоколы.

- Еще трое человек с коронавирусом скончались в Москве. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.