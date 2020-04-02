РИАМО - 2 апр. В Москве выздоровели еще 25 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом, общее число вылечившихся от инфекции составляет 140 человек, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«За прошедшие сутки еще 25 пациентов выписались из московских больниц. У всех повторные тесты показали отрицательный результат. Они полностью здоровы и чувствуют себя хорошо», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На сегодняшний день в столице уже 140 выздоровевших, добавила она.

Лечение назначается в зависимости от симптомов и тяжести заболевания. Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. При выписке из медучреждения все пациенты, которым нужно оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Ракова подчеркнула, что в больницах Москвы созданы все условия для качественной диагностики и лечения Covid-19. Пациентов наблюдают опытные инфекционисты, пульмонологи, эпидемиологи, анестезиологи и реаниматологи.

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2 АПРЕЛЯ

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