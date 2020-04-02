РИАМО - 2 апр. На станциях Московских центральных диаметров проводится регулярная обработка кассовых окон специальным антибактериальным раствором, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«На МЦД усилена санитарная обработка станций и поездов. Тщательно моются все поверхности, с которыми контактируют пассажиры. В том числе обрабатываются кассовые окна, которых на МЦД более 180. Каждые два часа их обеззараживают средствами, рекомендованными Роспотребнадзором», — говорится в сообщении.

Все кассиры и контролеры на МЦД обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептическими средствами для рук. Пассажирам посоветовали пользоваться бесконтактной оплатой проезда.

Из-за распространения коронавируса в Москве и Подмосковье действует режим повышенной готовности. Жители всех возрастов обязаны находиться в самоизоляции.

Текстовая трансляция

2 АПРЕЛЯ

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