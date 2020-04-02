РИАМО - 2 апр. Свыше 5 тысяч детей и подростков приняли участие в семинарах подмосковного отделения «Юнармии» с момента его образования, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области руководитель регионального штаба «Юнармии» Александр Легков.

«С момента организации движения («Юнармии» - ред.) участниками традиционных осенних и весенних семинаров, которые чаще всего проводятся в каникулярное время, уже стали свыше 5 тысяч юнармейцев и участников других военно-патриотических организаций Московской области», - сказал Легков.

Подмосковное отделение «Юнармии» появилось одновременно с головной организацией в 2016 году. Сейчас в регионе насчитывается более 28 тысяч юнармейцев. Стать членом движения могут школьники в возрасте от 8 до 18 лет и поисковые отряды.