РИАМО - 2 апр. Активисты штаба ОНФ каждый день продолжают оказывать помощь жителям Реутова, они привозят горожанам продукты и лекарства, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«В рамках акции взаимопомощи «Мы вместе» волонтеры общероссийского народного фронта помогают пожилым людям старше 65 и маломобильным гражданам, доставляя им продукты первой необходимости и медикаменты. К акции «Мы вместе» присоединились и активисты-экологи ОНФ в Подмосковье. Модератор тематической площадки «Экология» Антон Хлынов и эксперт ОНФ Максим Порохов доставили необходимые продукты и лекарства пожилым жителям города Реутов», - говорится в сообщении.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обратился к жителям Подмосковья старше 65 лет с просьбой оставаться дома.

На сегодняшний день волонтерам ОНФ поступило более 1,6 тысячи заявок от пожилых горожан, находящихся на самоизоляции. Волонтеры оперативно отвечают на просьбы жителей, также инициаторами дополнительной помощи пожилым людям стали сторонники и члены партии «Единая Россия» и молодогвардейцы Реутова.

Все, кто хочет стать волонтером и помочь нуждающимся, могут позвонить на телефон горячей линии: 8-800-200-34-11 или зайти на сайт мывместе2020.рф.

Текстовая трансляция

2 АПРЕЛЯ

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