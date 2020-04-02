РИАМО - 2 апр. В подмосковном Реутове выделили специальную бригаду скорой медицинской помощи, которая выезжает к пациентам с симптомами простуды и подозрением на КВИ (коронавирусную инфекцию), говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«На данный момент в Реутове ежедневно на работу выходит восемь бригад скорой помощи, из их числа выделена одна бригада, занимающаяся непосредственно выездами к пациентам с симптомами ОРВИ, гриппа и подозрением на коронавирусную инфекцию и их дальнейшей транспортировкой в инфекционные медучреждения Подмосковья», - отмечается в сообщении.

Все врачи и средний медперсонал в полном объеме оснащены индивидуальными средствами защиты – одноразовыми масками, халатами и перчатками.

«Инфекционная бригада, осуществляющая транспортировку больных с подозрением на коронавирус, экипируется по всем нормативам. Фельдшеры и водитель обеспечены специальными костюмами, очками, бахилами, респираторами», - говорится в материале.

После перевозки больных автомобиль скорой помощи в обязательном порядке обрабатывается дезинфицирующими средствами как внутри, так и снаружи.