РИАМО - 2 апр. Подмосковный штаб «Юнармии» организовал около 40 пунктов оцифровки фотографий времен Великой Отечественной войны для проекта «Дорога памяти», сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области руководитель региональной «Юнармии» Александр Легков.

«Юнармия» организовала 37 пунктов оцифровки архивных фото, помогает пожилым в заполнении специальных анкет», - сказал Легков.

Он отметил, что подмосковные юнармейцы выгрузили на сайт «Дорога памяти» уже 15,5 тысяч архивных снимков.

«Дорога памяти» — единая база данных об участниках Великой Отечественной войны. Любой желающий может прислать на сайт проекта данные о воевавшем родственнике. По итогам акции на территории военно-патриотического парка «Патриот» в Подмосковье создадут крупнейший памятник с именами и портретами героев войны.

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