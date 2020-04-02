РИАМО - 2 апр. Почти восемь тысяч вызовов в день принимают врачи московских городских поликлиник, у которых в приоритете обслуживание пациентов на дому, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Для того, чтобы обслужить такой поток пациентов на дому, в поликлиниках усилили выездную службу.

«К работе поликлиник дополнительно привлечены ординаторы. С начала марта врачи выездных бригад взрослых поликлиник в среднем в день обслуживают почти 8 тысяч вызовов на дому», – сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что особое внимание уделяется пациентам с признаками ОРВИ и гриппа, пожилым москвичам и пациентам с хроническими заболеваниями.

Горожанам напомнили, что вызов врача на дом помогает избегать заражения людей в общественном транспорте и в медучреждении. Кроме того, при вызове врача на дом, больной может рассказать, была ли у него в недавнем времени поездка за границу или о контактах с людьми, которые оттуда прибыли.

Дома врач осмотрит заболевшего, если есть необходимость, назначит анализ на коронавирус и скорректирует лечение. Для осмотра прибудет врач-терапевт либо врач общей практики для взрослых, для детей – врач-педиатр.

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