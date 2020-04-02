РИАМО – 2 апр. Росстат рассматривает возможность переноса Всероссийской переписи населения, которая должна была пройти в октябре 2020 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

При этом перенос переписи на более поздний срок не должен повлиять на качество ее проведения.

«Всероссийская перепись населения должна пройти на новом технологическом уровне. Однако в текущей ситуации возникает ряд вопросов, связанных с подготовкой инфраструктуры и оборудования к сбору и обработке данных», – сказал руководитель Росстата Павел Маликов.

При этом он подчеркнул, что из-за сложившейся ситуации у Росстата остается меньше времени для обучения переписчиков и наладки необходимой техники. По словам Маликова, ситуация с коронавирусом внесла коррективы и в деятельность коллег из других стран.

Пока точные сроки проведения очередной переписи населения в России неизвестны.

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Текстовая трансляция

2 АПРЕЛЯ

- Всероссийскую перепись населения могут перенести из‑за коронавируса. Пока точные сроки проведения переписи неизвестны.

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