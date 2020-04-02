РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 апр. В подмосковном Красногорске на текущей неделе проводят комплексные проверки соблюдения санитарных норм и карантинных правил в общественном транспорте, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«С 30 марта в горокруге Красногорск начались комплексные проверки работы общественного транспорта, в том числе и маршрутных такси. Несмотря на то, что пассажиропоток значительно снизился, есть люди, которые по объективным причинам вынуждены ходить на работу, а значит, пользоваться автобусами, маршрутками, такси. Как соблюдаются карантинные предписания во время перевозок, проверила компетентная комиссия администрации горокруга», - говорится в сообщении.

По правилам на сегодняшний день в общественном транспорте, как и в подъездах многоквартирных домов, должна проводиться санитарная обработка ручек, сидений, поручней и салона после каждого рейса, все окна и люки должны быть исправными. Проветривание салона проводится не реже, чем каждые два часа. Водители должны быть в масках и перчатках. Заполненность автобусов не должна превышать 40%.

По словам замглавы администрации по транспорту, связи, дорожной деятельности и благоустройству Всеволода Волосевича, все профилактические меры направлены на исключение распространения вирусной инфекции.

«Проверяем муниципальные маршруты: наличие у водителей масок, перчаток, средств для обработки салона, как соблюдается дистанция между пассажирами во время поездки. Проверки проходят и на региональных маршрутах», - сказал Волосевич.

Он добавил, что в основном правила соблюдаются, но есть и замечания.

«В отдельных случаях выявлено отсутствие защитных масок у водителей, но связано это с тем, что их в принципе не хватает. Эту проблему мы решим в самое ближайшее время. Хочу обратиться к красногорцам – не пользуйтесь общественным транспортом без острой на то необходимости, соблюдайте правила самоизоляции, как это от нас требуется», - подчеркнул Волосевич.

Комплексные проверки будут проходить всю неделю.

«Уважаемые жители, если вы заметили нарушения в общественном транспорте, сообщайте в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112», - заключается в материале.

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2 АПРЕЛЯ

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