РИАМО - 2 апр. Центр обучения «Дом «Юнармии» появится в подмосковном Краснознаменске к предстоящему лету, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области руководитель регионального штаба «Юнармии» Александр Легков.

«В конце 2019 года в Московской области начали свою работу два центра по подготовке юнармейцев «Дом «Юнармии» - в Богородском городском округе и Подольске. К лету откроем такой центр в Краснознаменске», - сказал Легков.

Он добавил, что в пятилетней перспективе стоит цель организовать такие центры в каждом городском округе Подмосковья.

Московское областное отделение «Юнармии» объединяет более 28 тысяч детей и подростков. Стать членом движения могут школьники в возрасте от 8 до 18 лет и поисковые отряды.