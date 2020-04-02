РИАМО - 2 апр. Власти Московской области представят предпринимателям трехмесячную отсрочку по арендной плате за муниципальное и государственное имущество, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.

«Кроме того, по поручению губернатора в регионе увеличивается размер субсидии на возмещение затрат на покупки оборудования – с 30% до 50%. Воспользоваться мерой поддержки смогут все малые и средние предприятия, индивидуальные предприниматели», – отмечается в материале.

Производителям масок и дезинфицирующих средств возместят до 80% затрат на оборудование.

«Мы также дополнительно вносим 200 миллионов рублей в Фонд микрофинансирования малого и среднего бизнеса региона, чтобы расширить охват индивидуальных предпринимателей и организаций для предоставления микрокредитов», – добавила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Средняя ставка по микрокредитам для малого и среднего бизнеса снижена до 6%.

Кроме того, объем гарантийного капитала для подмосковного бизнеса в текущем году составляет 1,675 миллиарда рублей.

Все указанные меры поддержат подмосковный бизнес в непростых условиях, связанных с распространением в стране коронавируса. Предприниматели Московской области могут задать свои вопросы по телефону горячей линии: 0150.