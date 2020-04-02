РИАМО - 2 апр. Специальные маршруты автобусов до кладбищ и мемориальных комплексов, которые расположены в Москве и Подмосковье, отменили на пасхальные праздники из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Традиционные перевозки на ближайшие пасхальные праздники отменены в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции – это важно для безопасности жителей города. Мы заботимся о горожанах и просим отнестись с пониманием к таким мерам. Пожалуйста, оставайтесь дома», – заявил гендиректор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.

Из-за распространения коронавирусной инфекции в городском наземном транспорте столицы были усилены меры безопасности. Каждый день по несколько раз работники проводят дезинфекцию салонов автобусов, троллейбусов, электробусов и трамваев. В частности, при данный спецсредствами протирают все, с чем могут контактировать: сиденья, поручни, валидаторы и стекла.

В работах по дезинфекции применяют спецсредства, которые рекомендовал Роспотребнадзор. Данные жидкости безопасны для пассажиров.

В общественном транспорте мегаполиса с 17 марта водители не продают билеты. Всем пассажирам советуют пользоваться при поездках транспортной картой «Тройка», банковскими картами и гаджетами, с которых можно оплатить через PayPass, Apple Pay, MirPay, payWave, Google Pay и так далее.

Кроме того, в городе временно отменили льготный проезд для учеников 5-11 классов, студентов и москвичей старше 65 лет.

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