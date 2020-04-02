РИАМО - 2 апр. Сведения в отношении компании «Экопродукт детство» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от поставки горячего питания в школу в подмосковных Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» в отношении ООО «Экопродукт детство» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок, но общество не представило подписанный электронной цифровой подписью проект контракта и документ об обеспечении его исполнения», — говорится в сообщении.

Учреждению поступило уведомление об уклонении фирмы от заключения контракта на оказание услуг по организации гарантированного горячего питания в школе №9 городского округа Мытищи в 2020 году.

На заседании комиссии УФАС общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Экопродукт детство» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.