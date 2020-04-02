РИАМО - 2 апр. Более 28,5 тысяч подмосковных школьников стали членами отрядов Всероссийского военно-патриотического молодежного движения «Юнармия», сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области руководитель подмосковного штаба «Юнармии» Александр Легков.

«Подмосковное региональное отделение объединяет свыше 28,5 тысяч детей и подростков. Одна из наших основных задач – вовлечение ребят в деятельность юнармейского братства», - сказал Легков.

Он отметил, что в Подмосковье престиж организации среди молодежи возрастает с каждым годом.

Целью всероссийского движения «Юнармия» является патриотическое воспитание молодого поколения. Стать юнармейцем может любой школьник в возрасте от 8 до 18 лет. Также в организацию принимают военно-патриотические клубы и поисковые отряды.

Кроме начальной военной подготовки, подопечные «Юнармии» осваивают навыки выживания в экстремальных условиях, занимаются волонтерством и творчеством.