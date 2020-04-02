РИАМО - 2 апр. Арбитражный суд столицы признал законными решения антимонопольного ведомства о внесении сведений в отношении компании «Нива» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

В антимонопольное ведомство поступило обращение от комитета лесного хозяйства Московской области о внесении сведений в отношении этой фирмы в реестр недобросовестных поставщиков из-за одностороннего отказа от исполнения контракта по воспроизводству лесов в границах Волоколамского лесничества Московской области.

«По результатам рассмотрения обращений, управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Нива» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», — говорится в сообщении.

Однако руководство компании «Нивы» не согласилось с таким решением и обратилось в суд. Однако там эти требования не были удовлетворены.